Un adolescent a murit electrocutat, marti seara, dupa ce s-a urcat pe un vagon de tren in gara Petrosani, scrie agerpres . Baiatul, de 12 ani, era insoțit de o fata de aceeași varsta. Fata a fost trțntita la pamant de arcul electric format de linia de inalta tensiune, și a scapat cu viata. Un barbat care se afla in zona a alertat autoritatile sunand la numarul de urgenta 112. La locul incidentului au intervenit doua echipaje de pompieri din Petrosani, fata fiind gasita in stare de agitatie in apropierea unei garnituri de tren ce era oprita in gara. „Fata a relatat ca se afla pe unul dintre vagoane…