Un actor celebru va juca în deschiderea Festivalului Enescu de la Sibiu Un actor celebru va juca vineri la deschiderea Festivalului Enescu din Sibiu, la Sala Thalia. Este vorba de Robert Powell cunoscut mai ales pentru rolul jucat in celebrul film „Iisus din Nazareth” Astfel, o premiera a acestei ediții este prezența la Sibiu a lui Robert Powell, una dintre figurile legendare ale cinematografiei, care a interpretat roluri cheie: Iisus in celebrul film „Iisus din Nazareth” și marele compozitor Gustav Mahler in filmul sau biografic, potrivit organizatorilor festivalului. El va intra in distribuția spectacolului „Viața pasionala a lui Claude Debussy”, alaturi de actrița… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Robert Powell, the actor who played Jesus in the famous feature film "Jesus of Nazareth" will be playing Claude Debussy at the "George Enescu" International Festival on September 3, at the Thalia Hall in Sibiu, informs a press release sent to AGERPRES. "Robert Powell, the actor who played…

