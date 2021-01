Umorul nu se pierde, ba chiar e o profesie! A apărut cea mai mare agenție de stand-up comedy din România Unda de șoc a pandemiei a lovit multe domenii ale societații in care traim. Se pare insa ca exista “activitați” care nu numai ca nu mor, ci renasc in forme adaptate noilor tendințe. Domeniul artistic se afla chiar in calea acestei unde de șoc, dar modul sau de reinventare prinde aripi. Domeniul artistic se afla chiar in calea acestei unde de șoc, dar modul sau de reinventare prinde aripi. De exemplu divertismentul se afla intr-o perioada de dezvoltare majora și este normal: oamenii, atinși prea dur de tristețea perioadei pandemice, vor sa rada! Sanatos și din toți rarunchii. Tocmai de aceea, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

