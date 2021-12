Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de mobila IKEA a postat, miercuri, pe pagina de Facebook in germana, un fotoliu in care sta o persoana care seamana din profil cu fostul cancelar Angela Merkel. „Poți te rog sa-mi dai ochelarii de opera, vreau sa vad daca Olaf este deja ocupat”, este mesajul care insoțește postarea, potrivit…

- Angela Merkel le-a adresat sambata germanilor ultimul mesaj video saptamanal in calitate de cancelar. Ea le-a cerut solidaritate in lupta impotriva pandemiei COVID-19 si a facut un nou apel la vaccinare.

- Joi, in Cupa Romaniei, Minaur a jucat acasa cu Universitatea Craiova, una din cele mai in forma echipe din prima liga a fotbalului romanesc. Rezultatul se cunoaște, 0-4, baimarenii aratand prin prestația mediocra ca sunt cu mult sub valoarea adversarilor. Ca de obicei in astfel de situații s-au spus…

- Liderul conservatorilor germani, Armin Laschet, foarte slabit si sub presiune dupa infrangerea taberei sale in alegerile legislative de pe 26 septembrie, s-a declarat joi gata sa renunte la sefia Uniunii Crestin-Democrate (CDU), relateaza AFP. "Vom aborda rapid chestiunea noii echipe de la…

- Partidele politice germane ar trebui sa stabileasca pana la mijlocul lunii octombrie cine va lua parte la discutiile formale de coalitie, dupa ce social-democratii au castigat la o diferenta foarte mica alegerile nationale de duminica, a afirmat joi liderul adjunct al Uniunii Crestin-Democrate a…

- Candidatul Partidului Social-Democrat Olaf Scholz se afla la egalitate, cu 25% din voturile exprimate in alegerile legislative de duminica, cu candidatul Uniunii Crestin Democrate a Angelei Merkel, Armin Laschet, potrivit unui sondaj realizat de radiodifuzorul german ARD la iesirea de la urne, relateaza…

- In plin tumult global si discursuri despre viitor la Adunarea Generala a ONU, Europa are cele mai importante alegeri pentru viitorul sau duminica, 26 septembrie. Germania isi alege Parlamentul si Cancelarul, succesorul Angelei Merkel, care incheie en fanfare cei 16 ani in functie.

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin,…