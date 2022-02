Stiri pe aceeasi tema

- Connected4Health (C4H) – „A Medical and Humanities-Based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders in Young People" este un nou proiect de parteneriat strategic Erasmus+ caștigat recent de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș,…

- Sediul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit vineri, 21 ianuarie, o intalnire de lucru intre rectorul universitații, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei,și coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș aniverseaza luni, 24 ianuarie, un an de la inaugurarea Muzeului Universitații „George Emil Palade", prilej cu care a fost lansata pagina web https://muzeul.umfst.ro/, unde vizitatorii sunt invitați…

- Prima simulare a examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie( UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va fi organizata de Liga Studenților din Targu Mureș, in data de 27 martie 2022, incepand cu ora 9.00, Prima ediție din anul 2022 se va desfașura in sistem…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inclusa pentru prima data in rankingul internațional QS EECA (Emerging Europe & Central Asia) University Rankings 2022, pe poziția 301-350.Clasamentul universitar QS EECA 2022 a fost publicat in anul…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a participat luni, 13 decembrie, la ceremonia de acordare a United Nations Public Service Awards 2021, eveniment in cadrul caruia a fost premiat și Departamentul…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, prof dr Leonard Azamfirei, a anuntat, marti, ca peste 70 de evenimente, constand in simpozioane, workshop-uri si manifestari culturale sunt organizate in sistem onsite, online sau hibrid,…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a anunțat marți, 30 noiembrie, in emisiunea "Fața in fața" difuzata de postul de televiziune M9 TV, ca principala universitate din județul Mureș…