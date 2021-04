UMF, prezentă în trei rankinguri universitare la nivel mondial Universitatea a fost evaluata din perspectiva a sase indicatori, din totalul de 17, cel mai bine fiind clasata la SDG 3 – Sanatate si bunastare (80) si SDG 5 – Egalitatea de gen (201-300). Clasamentul general este condus de Universitatea din Manchester. Rusia este cea mai reprezentata natiune, cu 75 de institutii, urmata de Japonia, cu 73. „Suntem in acest clasament inca de la prima editie si ma bucur sa vad ca numarul universitatilor care vor sa fie evaluate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

