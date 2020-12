Stiri pe aceeasi tema

- ”Pandemia a ajuns la final, ciifrele o demonstreaza. Avem in prezent o mica crestere, care inseamna un mic salt”, a declarat șeful statului intr-un interviu acordat, sambata, fiului sau, deputatul Eduardo Bolsonaro.”Graba pentru vaccinare nu se justifica, pentru ca este un amestec in viata oamenilor”,…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat sambata ca "graba" manifestata in jurul vaccinarii populatiei impotriva noului coronavirus nu este justificata, in conditiile in care planul national de imunizare adoptat de guvernul sau a devenit tinta a numeroase critici, relateaza AFP. "Pandemia…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro, 65 de ani, a declarat ca nu va vaccina impotriva coronavirusului și a lansat un atac vehement la adresa concernului farmaceutic Pfizer, referitor la reacțiile adverse care pot aparea dupa inocularea serului, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Șeful statului a…

- „Inceperea vaccinarii nu inseamna reducerea masurilor și nu inseamna ca suntem ok și ca totul s-a terminat. Inceperea procesului de vaccinare inseamna ca unele persoane care vor primi vaccinul vor fi protejate, dar mai departe cifra celor care trebuie sa se vaccineze ca sa intrerupem acest lanț de raspandire…

- Brazilia a calificat drept jignitoare o scrisoare publicata pe Twitter in care ambasada Chinei denunta acuzatii de spionaj cibernetic la adresa Beijingului formulate de unul dintre fiii presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, deputatul Eduardo Bolsonaro, informeaza vineri AFP. "Tonul si…

- Modul in care a evoluat pandemia de COVID-19 in ultima perioada in Romania Foto: MApN Au trecut opt luni de la confirmarea primului caz de COVID-19 în România, iar cifrele anuntate de autoritati în ultima saptamâna sunt alarmante. În doua zile, numarul de cazuri…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri ca mostenirea lui Ernesto 'Che' Guevara "ii inspira doar pe paria, pe drogati si pe scursurile de stanga", transmite EFE, care precizeaza ca liderul pe care il califica de extrema dreapta a facut aceste declaratii cu prilejul comemorarii mortii…