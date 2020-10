Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Mircea Lucescu, la doua luni de la instalare, a reusit sa o califice pe Dinamo Kiev in grupele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a vicecampioana Ucrainei a dispus de formatia belgiana KAA Gent cu scorul de 3-0, la Kiev, in mansa secunda a play-off-ului. …

- Mircea Lucescu a cucerit, marti, primul trofeu cu Dinamo Kiev, dupa victoria, scor 3-1, cu Sahtior Donetk, in Supercupa Ucrainei. Anterior, Il Luce a triumfat de sapte ori in aceeasi competitie, la conducerea tehnica a formatiei din Donetk. In total, Mircea Lucescu a castigat 23 de trofee…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a debutat in forța pe banca tehnica a formației Dinamo Kiev. Gruparea din capitala Ucrainei la care secund este tehnicianul moldovean Emil Caras a invins cu 4-1 pe Olimpik Donețk, in prima etapa de campionat.

- ​Mircea Lucescu s-a apucat deja de treaba la Dinamo Kiev, dar trecutul sau de la Șahtior este exploatat în continuare de presa din Ucraina. Astfel, conform jurnaliștilor de la Champion, antrenorul român ar fi platit 5 milioane de euro doar impozitul pentru perioada 2012-2014.Tehnicianul…

- Peluza Catalin-Hildan se implica in razboiul dintre Mircea Lucescu (75 de ani) și fanii lui Dinamo Kiev. Lucescu a decis sa accepte in cele din urma oferta lui Dinamo Kiev, deși era tentat sa renunțe din cauza protestelor fanilor; Dupa mai multe discuții cu patronul Igor Surkis, Il Luce s-a hotarat…

- Directorul GSP Ovidiu Ioanițoaia a aflat in exclusivitate ca Mircea Lucescu nu va mai antrena Dinamo Kiev! Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev joia trecuta, intr-o mutare-șoc in fotbalul internațional. Antrenorul roman in varsta de 74 ani este una dintre legendele rivalei Șahtior Donețk, acolo unde…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev. Ultrașii celei mai titrate echipe din Ucraina i-au transmis mesaje amenințatoare lui „Il Luce”. Mircea Lucescu a fost inamicul numarul 1 al fanilor lui Dinamo Kiev. Cat timp a fost pe banca rivalei Șahtior, antrenorul roman a cucerit 22 de trofee,…