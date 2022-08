Ultraj la Baia Mare Presa locala din Maramureș – baiamare.net. – relateaza un incident nu doar nefericit, dar și grav. Un polițist care a venit la un caz de scandal intre doua familii de romi, impreuna cu colegii lui, a fost lovit in cap cu mai mulți bolovani și mai multe pietre. Chestiunea a declanșat alerta de gradul zero printre polițiștii din Maramureș. Polițistul lovit este angajat la Poliția Municipiului Baia Mare și a dat curs, impreuna cu echipajul sau, unui apel la 112. Doar ca, scandalagiii numai de prezența poliției nu aveau nevoie, așa ca, s-au pus cu pietrele pe angajații acesteia. Așa stand lucrurile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

