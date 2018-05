Stiri pe aceeasi tema

- Motivele acestei alegeri sunt multiple, incepand cu securitatea, dar si pentru ca Coreea de Nord are acolo ambasada, una dintre putinele pe care le are in lume. Si inca un aspect de care s-a tinut cont, lui Kim Jong-un nu-i place sa calatoreasca cu avionul.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al…

- Singapore are cele mai mari șanse sa gazduiasca intalnirea istorica dintre Președintele SUA și liderul Coreei de Nord. Dupa intalnirea de vineri a liderilor din cele doua state din peninsula Coreea, Kim...

- Oamenii de stiinta chinezi au ajuns la concluzia ca poligonul pentru teste nucleare a Coreei de Nord s-a prabusit partial, devenind astfel inutilizabil, scrie BBC, conform news.ro.Poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din…

- Robotii din Singapore au incheiat cu succes o sarcina de care multi oameni se tem: este vorba despre asamblarea mobilei Ikea, relateaza joi Reuters si AFP. Consultarea paginilor de instructiuni si privirile nesfarsite catre o gramada de suruburi si piulite pentru asamblarea mobilei ieftine…

- Hafniul este un metal de tranzitie de culoare gri-argintiu. A fost descoperit in 1923, fiind chiar inainte de ultimul element cu nucleu stabil care a fost adaugat la tabelul periodic (ultimul este reniul descoperit in 1925).