Ultimul sezon House of Cards, cu Robin Wright n rolul principal, va avea premiera n 2 noiembrie

- Netflix tocmai a anunțat data la care va fi lansat ultimul sezon din House Of Cards. Show-ul care pana mai ieri il avea in componența pe Kevin Spacey, in rolul Președintelui Statelor Unite, va avea un nou personaj principal, jucat de Robin Wright, a.k.a. Claire Underwood. Show-ul va avea premiera pe…

- Un oficial din cadrul companiei Netflix a promis duminica ca serialul de succes al retelei ''House of Cards'' va avea un ''final pe masura'', fara sa divulge modalitatea prin care au eliminat din scenariu personajul lui Kevin Spacey, potrivit Reuters. Odata cu lansarea…

- Robin Wright, celebra actrita din „House of Cards“, a fost surprinsa recent in ipostaze initme la piscina alaturi de noul ei iubit, Clement Giraudet, VIP Relations Manager la nivel mondial al casei Yves Saint Laurent. Robin si Clement se afla in vacanta in Positano si nu s-au putut abtine de la gesturile…

- Actrita britanica Olivia Colman (44 de ani) si-a facut debutul in rolul Reginei Elisabeta a II-a in seria „The Crown“ produsa de Netflix, iar compania a dezvaluit prima imagine de pe platourile de filmare.

- Robin Wright - castigatoarea Globului de Aur si nominalizata la premiile Emmy - se intoarce in calitate de presedinte al Statelor Unite in cel de-al saselea si ultim sezon al serialului House of Cards.