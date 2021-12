Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel le-a cerut nemților, in ultimul mesaj in calitate de cancelar, sa se vaccineze – „Doar așa putem lupta impotriva coronavirusului„, transmite aceasta, conform Agerpres . „Suntem la mijlocul acestui al patrulea val al pandemiei intr-o situatie foarte grava, care in unele parti din tara noastra…

- Germania a anunțat joi un lockdown la nivel național care vizeaza persoanele nevaccinate. De asemenea, liderii țarii susțin vaccinarea obligatorie, informeaza CNN. Germanilor nevaccinați li se va interzice accesul la toate activitațile cu excepția celor esențiale, cum ar fi: supermarketurile…

- Angela Merkel a fost intampinata cu flori, miercuri, la ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar al Germaniei. Ea se retrage din funcția pe care a deținut-o fara intrerupere din 2005. Social-democratul Olaf Scholz se pregateste sa preia stafeta, la inceputul lunii decembrie, in cadrul unei aliante…

- Dublu eveniment in Germania. Partidele ce vor forma noul guvern, SPD, Verzii si Liberalii au prezentat acordul de coalitie. In acelasi timp, Angela Merkel a condus ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar. Olaf Scholz, liderul SPD, va prelua conducerea Cabinetului de la Berlin.

- De la 'automat' la cancelar, austerul Olaf Scholz, multa vreme neagreat in Partidul Social Democrat (SPD), se pregateste sa preia stafeta de la Angela Merkel, in fruntea unei coalitii inedite de trei partide, gratie experientei sale de ministru si de ales local si unei campanii fara note false, comenteaza…

- Cele trei partide se afla in etapele finale ale incheierii unui acord de coalitie si spera sa prezinte acordul miercuri, a declarat o sursa apropiata discutiilor. Politica climatica este unul dintre domeniile cel mai atent urmarite de noul guvern, pe masura ce cea mai mare economie a Europei se indreapta…

- Partidul Verzilor din Germania a aprobat duminica participarea la negocieri cu Partidul Social Democrat (SPD) si Partidul Liber Democrat (FDP) in vederea formarii viitorului guvern, transmite Reuters. Delegatii la o conferinta a Partidului Verzilor de la Berlin au votat in favoarea demararii…

