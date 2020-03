Ultimul mesaj al unei mame bolnave de COVID-19, pentru fiul ei: "Mor"

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in capatul celalalt al lumii, departe de iubita sa, Eihab Boraie, un canadia cu origini egiptene, a aflat ca urmeaza sa se inchida granițele din cauza pandemiei de coronavirus. Acesta se afla in Cairo, cu familia sa, iar prietena era in Quebec, Canada, noteaza CNN.Eihab Boraie era in Cairo cand…

- Reputatul medic epidemiolog Molnar Geza are vesti bune pentru Romania, in contextul epidemiei de coronavirus. COVID-19 nu va ajunge sa faca ravagii la fel ca in Spania și Italia, din punctul sau de vedere.

- Numarul persoanelor contagiate in Italia cu noul coronavirus ar putea fi de zece ori mai mare decat cel anuntat si sa se cifreze la 600.000, a declarat seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli, intr-un interviu acordat ziarului La Repubblica. Numarul persoanelor contagiate în Italia…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Ryanair a anuntat luni ca a renuntat la alte zboruri internationale catre Italia si la curse aeriene in interiorul tarii, dupa ce Guvernul de la Roma a impus restrictii de calatorie in nordul tarii, pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Trei persoane din județul Bistrița-Nasaud, care au calatorit cu același autocar in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu coronavirus, au fost și ele testate, rezultatele in cazul lor fiind negative, potrivit informațiilor date publicitații vineri seara de Instituția Prefectului…

- (UPDATE) ora 17:20 – Un nou caz pozitiv de infectare cu COVID-19 (coronavirus) a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…