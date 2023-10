Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a strange bani la buget, ANAF vinde tot ce prinde. Printre bunurile confiscate se numara de la ceasuri de lux Cartier, Hublot sau Rolex, pana la produse de maxim 10 lei bucata. De curand, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat o licitație spectaculoasa. Așa cum se știe, obiectele…

- Cladiri si povesti din cartierul Fabric. Asociația "Inițiativa in Educație" va invita sa descoperiți culorile și poveștile orașului Timișoara, petrecand o seara speciala in familie

- Accident de circulație, duminica seara, in cartierul Fabric din Timișoara. Un șofer beat a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina intr-o cladire. „Un barbat, in varsta de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Piața Romanilor, iar la un moment dat a intrat…

- Viața bate filmul. Costel Parnau a fost abandonat in orfelinat, apoi, in adolescența și-a pierdut parțial ambele picioare și o mana, in urma unui accident de tramvai, in Timișoara. „Inima ta urma sa mai bata o singura data”, i-au spus medicii. Iata ca ea bate. Bate neincetat. Este lecția de viața pe…

- O noua pasarela pietonala apare la Timișoara, peste Bega, in plus este facuta pe bani europeni. Aceasta va fi situata in zona Uzinei de Apa și este realizata in coordonarea celor de la Aquatim, care lucreaza la modernizarea rețelelor de alimentare cu apa ale orașului. Pasarela noua e situata langa alta…

- Cea de-a doua ediție a evenimentului „Fotbal in Traian”, organizat de Casa Jakab Toffler, are loc la finele acestei saptamani. Este vorba despre un turneu de minifotbal organizat pe teren cu gazon natural, in mijlocul Pieței Traian din Timișoara, idee ce a aparut anul trecut, in cadrul Bienalei de Arhitectura…

- Sinagoga din cartierul timișorean Fabric a inceput sa decada in perioada comunista, fiind inchisa in anul 1985 pe masura ce majoritatea evreilor ramasi in oras dupa cel de-al doilea razboi mondial au emigrat in Israel.

- Cu ocazia celebrarii anuale a Zilei Energeticianului, care are loc in data de 20 iulie, Colterm S.A. organizeaza un eveniment special intitulat „Ziua Porților Deschise” la Centrala Hidroelectrica, cunoscuta sub numele de „Nodul Hidro”, recunoscuta și ca Uzina de apa de catre locuitorii din Timișoara.…