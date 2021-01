Donald Trump a ținut ultimul sau discurs în calitate de al 45-lea președinte al Statelor Unite în cadrul unei scurte ceremonii de ramas bun care a avut loc la baza militara Andrews din Maryland, afirmând ca dorește succes noii administrații dar ca &"ne vom întoarce&".



&"A fost ceva foarte special, am facut foarte multe. Prima doamna, atât de delicata și frumoasa, și-a îndeplinit misiunea. Ce am facut noi a fost uimitor, am reconstruit armata SUA. Daca nu începea pandemia am fi avut cifre la niveluri record, deja am avut cifre pe care nu le-a mai…