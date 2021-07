Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile intarziate de reabilitare a Parcului Civic din zona centrala a Timișoarei vor fi reluate saptamana viitoare. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcau, firma care le executa are la dispoziție trei saptamani sa le termine. Pentru modernizarea Parcului Civic, executant este Asocierea Elf Road SRL…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat pe Facebook, acolo unde ducre o campanie intensa impotriva actualei administrații a orașului, ca este hotarat sa candideze din nou pentru noul mandat la carma Timișoarei. “Da, o spun fara ezitare, vreau sa mai candidez pentru ca ma doare sufletul…

- Dupa cum va informam in data de 20 mai, lucrarile de reabilitare ale Parcului Civic sunt intarziate. In Parcul Civic, primaria are in derulare și un proiect cu finanțare europeana pentru schimbarea unor conducte ale Colterm și au trebuit corelate lucrarile, astfel incat sa nu fie nevoie sa se sape din…

- Greaua moștenire … birocratica și insolvența constructorului sunt de vina pentru ca lucrarile la Parcul Civic, care trebuiau finalizate de mai mult de un an de zile, nu au fost terminate. Ceea ce e și mai rau e ca Timișoara a primit chiar și bani de la guvern pentru acest parc, iar lucrarile nu vor…

- Joi, 27 mai, intre orele 8 – 16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la 4 benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre orele…

- Se lucreaza și nu prea la reabilitarea Parcului Civic. Lucrarile ar trebui sa fie gata in luna iulie, insa vremea ploioasa ii ține pe muncitori departe de șantier. Nu doar pentru timișorenii care viziteaza sau traverseaza parcul este important ca treaba sa fie gata cat mai repede, ci și pentru spectatorii…

- Ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, a fost, vineri, la Spitalul de copii Louis Țurcanu, din Timișoara, unde preconizeaza ca se vor termina lucrarile la noul corp de cladire pana la finalul acestui an. Ioana Mihaila a fost la Spitalul de copii Louis Țurcanu impreuna cu primarul Timișoarei,…