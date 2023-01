Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg s-a alaturat protestatarilor germani din landul Renania de Nord-Westfalia, care se impotrivesc extinderii unei mine de carbune in zona. Acțiunea de protest a fost reprimata violent de poliție, care i-a indepartat cu forța pe contestatari.

- Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat, sambata, contra extinderii unei mine de carbune din Lutzerath, din vestul Germaniei. Poliția este acuzata de violențe contra participanților, transmite AFP. Militanții care se opun extinderii unei mine de carbune din vestul Geramniei au acuzat, duminica,…

- Aproximativ 70 de ofițeri de poliție au fost raniți sambata in confruntarile cu mii de protestatari care se opun extinderii unei mine de carbune in vestul Germaniei, a anunțat duminica poliția germana, potrivit AFP, citata de hotnews.ro. Aproximativ 15.000 de manifestanți, potrivit poliției – 35.000…

- De la inceputul razboiului in Ucraina, autoritatile romane au identificat pe teritoriul Romaniei circa 4.900 de barbati ucraineni care au fugit din tara lor incalcand legea martiala ce le interzice barbatilor care au varsta de mobilizare in armata sa paraseasca Ucraina, scrie agentia de presa spaniola…

- Sute de activisti de mediu imbracati in salopete albe au luat cu asalt sambata o zona in care se afla avioanele private de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam si au impiedicat plecarea avioanelor timp de ore intregi, asezandu-se in fata rotilor acestora, informeaza Reuters. Politia militara a intervenit…

- Zeci de mii de protestatari din șase orașe germane s-au adunat sambata pentru a cere o distribuire mai justa a fondurilor guvernamentale pentru a face fața creșterii prețurilor la energie și a costurilor vieții și o tranziție mai rapida de la combustibilii fosili, relateaza Reuters . Protestatarii au…

- Un pasager aflat la clasa business a unui avion United Airlines a vazut un șarpe la picioarele sale, in momentul in care aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, SUA, informeaza CNN.„Pasagerii din clasa business au inceput sa țipe și sa-și ridice picioarele, in…