Ultimele zile în care se pot face donaţii pentru prichindeii din Pietriş. Week-end cu surprize Week-end-ul care a trecut a fost incarcat cu daruri. Mai multe persoane s-au alaturat intiativei Ziarului de Iasi. Un om de afaceri a donat 10.000 de RON Cei 100 de prichindei din Pietris inca mai au nevoie de ajutorul nostru. Campania de Craciun a Ziarului de Iasi se apropie de final, iar cadourile pentru micuti asteapta sa fie cumparate. Platile in contul scolii se pot face pana miercuri, 14 decembrie, iar donatiile la sediul ziarului pana vineri, 16 decembrie. Vrem sa le facem o bucurie si sa le cumparam cadourile pe care si le doresc: papusi, masinute cu telecomanda, mingi, lego, animalute… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

