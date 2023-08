Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Utkin, in varsta de 53 de ani, al carui indicativ „Wagner” a dat numele armatei de mercenari a lui Prigojin, a fost inmormantat la Motishchi, la periferia capitalei Moscova, intr-o ceremonie izolata de poliția militara rusa, potrivit popularului canal rusesc de știri online Shot, relateaza Reuters.Co-fondator…

- O inregistrare video cu Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a fost difuzata postum joi, la opt zile dupa moartea sa, transmite Reuters. Filmarea a fost publicat[ de canalul de Telegram Grey Zone , legat de Wagner, cu precizarea ca fusese realizat cu cateva zile inainte de moartea…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta referitoare la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , ia in calcul inclusiv posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat. Este prima recunoastere explicita care vine de la Kremlin a faptului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza AFP. In virtutea acestui…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza Agerpres . In virtutea…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata seara, 29 iulie, ca o initiativa africana și chineza poate servi drept baza pentru pace in Ucraina, dar atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.Afirmațiile lui Putin au facute la o conferința de presa dupa ce s-a intalnit vineri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a discutat timp de doua zile cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko despre grupul de mercenari Wagner, cooperarea economica si amenintarile externe, a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Hotnews. Lukasenko, mediator in conflictul…