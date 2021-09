Ultimele zile de vacanţă, prima zi de şcoală Pana sa ajung la liceu, nu-mi aduc aminte sa fi avut momente de efuziune inaintea inceperii anului scolar. Vacantele scolare le petreceam la bunicii de la tara, in preajma animalelor din gospodarie, jucandu-ma cu copiii din mahala. Am participat la toate muncile agricole, insotind-o pe bunica la CAP. Ne trezeam de dimineata, cand roua inca nu se uscase. Pe tarla ne batea soarele-n cap si beam apa calda. Cel mai fain moment era atunci cand pranzeam. Gospodinele asezau stergarele intr-un loc umbros, scoteau din desaga turtele coapte pe plita si mamaliga, borsul cu bobi, nelipsita ceapa, chiselita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

