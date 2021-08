Stiri pe aceeasi tema

- Postul american de televiziune NBC a anuntat, luni, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost "cele mai urmarite din istorie pe internet", in ciuda audientelor in scadere la TV in raport cu Jocurile precedente, conform presei de specialitate, citata de AFP. Jocurile au atras pe NBC o audienta…

- Patrick Moster, directorul sportiv al echipei de ciclism a Germaniei, a fost obligat sa paraseasca capitala Japoniei dupa ce a folosit o expresie considerata rasista pentru a-si încuraja un sportiv, în timpul probei de contracronometru de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Miercuri,…

- Superstarul american al gimnasticii Simone Biles, care a creat surpriza abandonand in competitia pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat forfait pentru concursul de joi, de la individual compus, a anuntat Federatia americana de gimnastica pe contul sau de Twitter, citat de AFP.…

- Silsila Alikhil, fiica ambasadorului Afganistanului in Pakistan, a fost rapita sambata in centrul pakistaneze Islamabad, reținuta cateva ore și torturata „brutal”, au declarat oficiali din ambele țari, informeaza Associated Press . Un raport medical din spital arata ca Silsila Alikhil a fost batuta…

- Roger Federer a anuntat, marti, ca nu va evolua la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Elvetianul a invocat o accidentare la genunchi din timpul sezonului de iarba, informeaza News.ro . „Din pacate, in timpul sezonului de iarba, am suferit din nou o problema la genunchi si am…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa. Detalii suplimentare privitoare la deplasare urmeaza a fi anuntate ulterior. Sotul ei, presedintele Joe Biden, nu este asteptat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 3 mondial, a anuntat joi ca nu va participa nici la turneul pe iarba de la Wimbledon si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a preveni orice tip de excese in corpul sau, transmite EFE, citat de agerpres.ro. Nadal a scris pe Twitter ca a decis sa nu participe…

