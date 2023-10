Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful Timiș din centrul Timișoarei se va redeschide in 13 octombrie dupa ce autoritațile au investit in reabilitare și modernizare peste 22 de milioane de lei. Amplasat chiar in centrul orașului, in Piața Victoriei, Cinema Timiș a fost construit in anii ’80 și a funcționat pana in 2017 sub…

- Timișoara a fost reprezentata, la Gera, in Germania, de componenții a trei coruri și o orchestra, aceștia aducandu-și aportul la interpretarea uneia dintre cele mai grandioase compoziții din istoria muzicii, Gurrelieder, de Arnold Schoenberg, rar interpretata tocmai pentru ca este un efort logistic…

- Pepiniera – 1306 plante, instalația verde-urbana a sarbatorit pragul de 150.000 de persoane care au vizitat-o, in cele șapte luni de existența in centrul Timișoarei. Este cel mai vizitat obiectiv din programul Capitalei Culturale a Europei 2023

- Nu mai puțin de 150.000 de vizitatori s-au oprit pana acum in Pepiniera pentru a observa Piața Victoriei printr-o experiența noua, de la inalțime. Pepiniera a fost deschisa la jumatatea lunii februarie fiind conceputa de MAIO Architects și realizata impreuna cu o echipa locala și organizata de Ordinul…

- Un incident ciudat, care a avut loc vineri seara, a pus in garda Ordinul Arhitecților Timiș, organizația care s-a ocupat și are in gestiune schela metalica, Pepiniera 360, montata in centrul Timișoarei, in fața Operei. Un tanar s-a urcat la ultimul etaj al structurii și, atarnat de barile acesteia,…

- Va plac plantele și florile? Ați vrea una in plus? Daca da, cei de la OAR Timiș au lansat un concurs prin care puteți caștiga, la alegere, orice planta vreți din Gradina Verticala amplasata in Piața Victoriei.

- Accident in centrul Timișoarei, un baiețel de 4 ani a ajuns la spital. Polițiștii cer ajutor pentru identificarea biciclistului vinovat. La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timișoara, pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor.

- Dupa ce a caștigat mandatul de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a prorocit ca – in anul in care Timișoara va deveni Capitala Europeana a Culturii – vor veni peste un milion de turiști straini. Reuniți la Timișoara, in ședința bianuala, reprezentanții Alianței pentru Turism Romania s-au mirat ca doar…