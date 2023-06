Ultimele tendințe în materie de obiecte și accesorii pentru baie: Explorarea modelelor și caracteristicilor moderne In perioada contemporana conceptul de baie a evoluat de la un spațiu pur funcțional la un refugiu luxos și elegant. Amenajarile pentru baie joaca un rol semnificativ in imbunatațirea esteticii și funcționalitații generale a zonei. De la obiecte sanitare la accesorii, ai la dispoziție o multitudine de opțiuni, fiecare oferind modele și caracteristici unice. In acest articol, vom explora cele mai recente tendințe in materie de obiecte și accesorii pentru baie și vom discuta despre modelele și caracteristicile moderne pe care le ofera acestea. Cele mai recente tendințe in amenajarea bailor 1.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In trusa de scule a oricarui meșter trebuie sa existe un micrometru. Instrumentul este cunoscut și sub numele de calibru micrometric și este folosit in special in industria de prelucrare a metalelor. Este un aparat de masura care, dupa cum indica numele, poate sa masoare cu mare precizie obiecte sau…

- Știm cu toții cat de important este sa avem auzul bun și sa putem comunica fara probleme in mediile zgomotoase. Aparatele auditive moderne utilizeaza o tehnologie avansata de reducere binaurala a zgomotului pentru o claritate excepționala a sunetelor.

- 31 de unitați de invațamant din Targoviște vor fi dotate și echipate in cadrul celui mai mare proiect care a vizat vreodata acest lucru, proiect declarat eligibil! Astfel, in cadrul investiției “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Modelele electrice Citroen e-C4 și e-C4 X primesc actualizari importante care maresc puterea propulsorului electric, precum și autonomia, datorita unei baterii mai mari. Astfel, clienții care aleg linia de echipare Shine beneficiaza acum de un propulsor electric cu putere marita la 156 de cai putere…

- Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinau a fost dotat cu echipament medical modern cu sprijinul Japoniei. Datorita unui grant de peste 86 de mii de dolari, au fost procurate lampi chirurgicale, un aparat de anestezie prin inhalare și un aparat pentru chirurgia vaselor sangvine de tip…

- Iluminatul interior a devenit un element-cheie in amenajarea spațiilor, fiind un factor important pentru crearea unei atmosfere confortabile și primitoare. Tendințele moderne in iluminatul interior se concentreaza pe imbinarea funcționalitații cu estetica, astfel incat sa se potriveasca stilului de…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp a anuntat vineri ca intentioneaza sa lanseze pe piata zece noi modele electrice pe baterie pana in 2026, intensificandu-si eforturile pe un segment de piata in care a fost devansat de alti producatori, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea,…