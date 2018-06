Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, se simte bine dupa operatia suferita miercuri din cauza unor probleme la colecist, a declarat, pentru News.ro, medicul Silviu Negoita, purtatorul de cuvant de la Spitalul Elias.Citește și: Ion Cristoiu anunța cel mai mare RAZBOI: Liviu Dragnea pregatește…

- Filozoful Mihai Șora a fost operat in regim de urgența, joi seara. Din primele informații prezentate de postul de televiziune B1, academicianul in varsta de 101 ani a fost dezintubat și se afla la terapie intensiva.

- Dan Ciotoi se simte din ce in ce mai bine, iar de curand s-a intors pe scena. "M-am vindecat, nu mai am nimic, sunt bine, sunt pozitiv, am treaba. Mai sunt putine locuri pe agenda. Am trecut cu bine peste toate. Doctorii nu mi-au recomandat nimic, mi-au spus ca sunt un om sanatos", a spus…

- Medicii britanici, care i-au tratat pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, au declarat ca initial nu au crezut ca ii pot salva pe cei doi si inca nu stiu daca acestia vor fi afectati in viitor, in urma atacului cu agentul neurotoxic, relateaza site-ul agentiei Reuters si BBC.

- Fostul comentator sportiv a dus la Spitalul Elias, marti la pranz, si va ramane internat pentru o perioada de timp. Omul de televiziune trece prin momente dificile si chiar este supravegheat de medicii de la Terapie Intensiva, acolo unde se afla in aceste momente. In varsta de 81 de ani, Cristian Topescu…

- Ioan Nistor, din București, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea și, acum, medicamentele prescrise de medic pot fi luate de la oricare farmacie din țara, și nu doar de la farmaciile cu care se afla in contract cu casa de sanatate medicul care ne prescrie medicamentele respective. RASPUNS:…

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este intr-o continua schimbare, trecand de la bine la rau. Potrivit celor mai recente informatii, starea de sanatate a artistei nu este una tocmai buna.

- Ștefan Banica Jr. a ajuns de urgența la Spitalul Floreasca, artistul avand dureri abdominale puternice. Florin Condurateanu a fost cel care a facut aceasta dezvaluire, oferind mai multe detalii despre starea artistului. Profesor doctor Mircea Beuran, șeful Clinicii de chirurgie 2 de la Spitalul de Urgența…