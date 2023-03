Angelika Maurer a fost vazuta ultima oara pe 8 februarie, atunci cand a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce ieșea pe poarta caminului de la Institutul Evanghelic din Sibiu, in care locuia. In aceeași zi, a fost vazuta parasind orașul spre comuna Poplaca. Polițiștii au publicat vineri inregistrarile cu tanara studenta inainte sa dispara.