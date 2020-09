Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru arata spectaculos și se poate lauda cu un corp perfect. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a postat pe Instagram o fotografie provocatoare cu ea, spre deliciul fanilor sai.

- Lora, regulile din Bali nu se aplica și in Romania! Artista, cu masca la gura și Ghenu, cu pantalonii in vine, surprinși in timp ce incalca legea! Paparazzii Spynews.ro, pe urmele celor doi!

- Fanii emisiunii „X Factor” așteapta cu sufletul la gura inceperea sezonului 9, ce promite sa aduca publicului momente de neuitat! De data aceasta, muzica este de neoprit, iar magia atinge cote maxime!

- Paparazzii Spynews.ro au fost din nou in acțiune și au surprins imagini exclusive de la botezul fiului Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca! Fericiții parinți au fost atat de incantați de eveniment, incat in timp ce erau protagoniștii unui dans romantic, cei doi s-au sarutat chiar in fața lui Victor…

- Liderii PNL din judetul Timis par ca au uitat de pandemie si de distantarea sociala. Aceștia au jucat fotbal cu public in tribune, la inaugurarea stadionului din comuna Liebling, aflata la aproximativ 30 de kilometri de Timișoara.

- Are lumea la picioare, bani incat sa-i invarta cu lopata, insa cand vine vorba de prieteni e ”lasat la greu”. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Dani Coman intr-o discuție importanta cu unul dintre amicii sai, insa barbatul nu se vedea prea interesat de subiect!