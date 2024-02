Cazul morții Cameliei Tișe, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, i-a cutremurat pe apropiații femeii, care a sfarșit la doar 47 de ani. A fost gasita fara suflare luni, in apartamentul sau din Cluj, iar decesul sau a fost invaluit, in prima faza, in mister. Apar informații noi, dar și imagini cu Camelia Tișe, […] The post Ultimele imagini cu Camelia Tise. Femeia, rapusa de malarie dupa o vacanța in Zanzibar – VIDEO first appeared on Ziarul National .