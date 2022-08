Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul unui avion de agrement, prabușit duminica in lacul Colibița, din județul Bistrița-Nasaud, a murit, anunța purtatorul de cuvant al ISU, Marius Rus. Pasagerul, cetațean german, este in stare stabila, el reușind sa iasa singur din aeronava prabușita. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, pilotul avionului,…

- Momentul in care avionul de mici dimensiuni s-a prabușit duminica in Lacul Colibita din județul Bistrița Nasaud a fost filmat de un reporter al ProTv, Ovidiu Oanța, scrie Hotnews . Imaginile aparute pe Facebook arata exact momentul cand avionul se prabușește in apele lacului montan. Salvatorii din Bistrita…

- Mai multe echipaje ale ISU BN și elicopterul SMURD intervin la Colibița. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in lac. Un apel la 112 anunța un incident in Colibița. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in lac. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2022/08/impact-avion-in-colibita.mp4…

- Valentin Anghel, un pilot cu o experiența de ani de zile, a murit astazi alaturi de pasagera sa, in varsta de 28 de ani, intr-un cumplit accident aviatic ce a avut loc in județul Giurgiu, la scurt timp dupa decolare. Aeronava de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabușit la sol și a luat foc.

- Ies la iveala noi informații despre tragicul accident aviatic ce a avut loc astazi in Giurgiu, intre localitațile Letca Noua și Letca Veche. Doua persoane au murit, iar din primele informații se pare ca pilotul era chiar prorietarul aerodromului din Letca Noua, iar cealalta victima era o tanara caruia…

- Un tanar a fost ranit, in urma unui accident produs in aceasta seara pe strada Horticolei, aproape de podul Marghiloman. Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca in timp ce conducea autoturismul dinspre strada Nimfelor catre bulevardul Republicii, o șoferița in varsta de 66 de ani,…

- In Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu, militarii fac tot posibilul sa pastreze vie memoria camarazilor cazuti la datorie. In locul special amenajat pentru comemorarea celor disparuti, au fost amplasate mai multe monumente pe care sunt inscriptionate numele celor cazuti la datorie. Aici a fost amplasat…

- In urma cu aproximativ 20 de minute, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare a avut loc un impact intr-o doua autoturisme. Accidentul s-a produs din cauza distanței regulamentare care nu a fost pastrata intre autoturisme. Traficul este dirijat de poliție. Accidentul vine doar la cateva minute dupa…