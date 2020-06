Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca ceea ce s-a intamplat in Statele Unite este scandalos, de neiertat", a declarat seful Guvernului conservator intr-o sesiune saptamanala de interpelari in Camera Comunelor, prima sa declaratie cu privire la acest subiect. "Am vazut cu totii pe ecranele noastre si inteleg perfect faptul ca…

- Fostul boxer Floyd Mayweather s-a oferit sa platesca cheltuielile pentru înmormântarea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani a carui ucidere de catre un politist a determinat ample manifestatii de protest în SUA, informeaza Reuters.Compania de promovare a fostului…

- ​​Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facând filmul minutelor…

- Statele Unite sunt zguduite de proteste violente, care se raspandesc cu o viteza amenințatoare pe intregul teritoriu american. Demonstranți furioși de uciderea lui George Floyd, barbatul de culoare omorat pe 25...

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…

- Manifestatii au izbucnit in mai multe mari orase americane, vineri seara, dupa moartea la inceputul saptamanii a unui afro-american ca urmare a unei arestari la Minneapolis si chiar daca un politist a fost arestat pentru omor involuntar dupa mai multe zile de revolte, scrie AFP.