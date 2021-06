Cu doar cateva zile inainte ca demersul inițiat in Parlament de principala formațiune de Opoziție sa ajunga sa fie supus votului, s-a aflat ca moțiunea de cenzura depusa de PSD ar mai avea nevoie de puțin sub 30 de voturi pentru a trece, iar Guvernul Cițu sa plece de la Palatul Victoria. Mai exact, de […] The post Ultimele calcule in cazul moțiunii prin care PSD-ul vrea sa darame Guvernul Cițu. S-au aflat cifrele - VIDEO first appeared on Ziarul National .