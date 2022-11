Ultimatum la … ultimatum Asociația Județeana de Fotbal Prahova a anunțat ca ”echipele care figureaza in evidențele AJF Prahova cu debite restante nu vor mai fi programate incepand cu data de 11 noiembrie 2022, in conformitate cu dispozițiile art. 83 alin. 12 din Regulamentul Disciplinar”! Printre formațiile ”vizate” se regasesc grupari chiar din Liga A, precum CS Berceni, Triumf Poiana Campina, AS Banești sau Coada Izvorului, care au termen aceasta saptamana sa ”intre in randul lumii”! Se pregatește o noua ”Licenta C” Școala Federala de Antrenori din cadrul FRF, impreuna cu AJF Prahova vor demara un nou curs pentru obținerea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

