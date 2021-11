Ultima zi de toamnă vine cu frig Marți, vremea devine rece pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 07:45. In timpul nopții cerul va fi mai mult noros, doar spre a doua parte a zilei se va insenina parțial. La munte, vremea va fi inchisa și rece, se va depune un strat consistent de zapada, iar vantul va bate tare. Posibil, pe alocuri sa apara și ceața. Soarele va apune la ora 16:48. Valorile termice se vor incadra intre 0 și 2-3 grade, insa se vor resimți mai scazute. Miercuri, in cursul nopții se așteapta ninsori. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

