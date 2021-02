Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși adepți ai mișcarii conspiraționiste QAnon, susținatori ai lui Donald Trump, mai așteapta inca ”furtuna”, ziua epocala in care liderul lor va invinge, așa cum spune teoria conspirației, cabala de pedofili cu care lupta neobosit. Credința in aceasta teorie bizara i-a adus in situația de a se…

- ”Regreta nu doar ca a fost inselat de presedinte, ci ca i-a permis sa-l puna in situatia sa ia decizii pe care nu ar fi trebuit sa le ia”, a declarat la un post TV avocatul lui Jacob "Jake" Angeli, devenit cunoscut drept "bizonul" sau "șamanul" Qanon, potrivit The Independent .Cea mai grava acuzație…

- BUCUREȘTI, 15 ian – Sputnik. Rusia demareaza procedurile interne pentru retragerea țarii din Acordul Cer Deschis, declara Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. © Ruptly / USTV Pool / twitter.com/WHNSCSUA s-au retras din Acordul Cer Deschis: Care vor fi consecințele “In legatura cu lipsa…

- Cu culorile steagului american pictate pe fața, pieptul gol cu ​​numeroase tatuaje clar vizibile și o palarie din blana cu coarne de bivol: acesta este portretul lui Jake Angeli, „șamanul din QAnon” care a condus un grup de protestatari pro-Trump în atacul asupra Congresului american,…

- CHIȘINAU, 6 ian – Sputnik. Susținatorii președintelui in exercițiu Donald Trump, au patruns in Capitoliu, apoi in și sala Senatului la Washington. Ambele camere ale Congresului și-au intrerupt ședințele in cadrul carora urmau sa fie confirmate rezultatele alegerilor prezidențiale. Vicepreședintele…

- O echipa din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este in cele din urma asteptata in China pentru a ancheta originea pandemiei, la mai bine de un an de la aparitia noului coronavirus, relateaza marti AFP. Vizita celor zece experti ai OMS reprezinta un subiect extrem de sensibil pentru regimul…

- Potrivit publicației, bazele inchise sunt situate in provinciile marcate de instabilitate din Afganistan. SUA și talibanii au semnat un acord de pace istoric in februarie 2020. Potrivit uneia dintre condiții, americanii s-au angajat sa-și retraga trupele din țara in termen de 14 luni de la…

- Barack și Michelle Obama urmeaza sa produca un serial de comedie pentru Netflix bazat pe „haosul” care a urmat dupa ce Donald Trump a devenit președinte în 2016, anunța Insider.Filmarile pentru serialul denumit „The G Word” urmeaza sa înceapa la începutul…