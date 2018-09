Stiri pe aceeasi tema

- Editia cu numarul 18 a Festivalului Cerbul de Aur a debutat miercuri seara, la Brasov, la 50 de ani de la primul spectacol al evenimentului, cu Gala dedicata laureatilor Cerbului, potrivit Agerpres. Uriase ecrane amplasate pe o scena impresionanta au redat, intr-un moment emotionant din debut,…

- Devenita deja o tradiție, seara care incheie Festivalul Internațional Cerbul de Aur va fi dedicata folclorului romanesc. In acest an, fiind vorba de o ediție aniversara, spectacolul din 2 septembrie va avea un concept inedit, care va aduce folclorul in modernitate. Prin urmare, publicul TVR si spectatorii…

- Distractia e la ea acasa in parcul Dumbrava. Cea de-a doua zi a festivalului international de folclor “Hora mare” va fi o adevarata sarbatoare. Pe scena, duminica seara, va urca orchestra Lautarii din Chisinau, dirijata de maestrul Nicolae Botgros.

- CERBUL DE AUR 2018. Madalina Ghenea va prezenta "Cerbul de aur" alaturi de Gabriel Garko. Actorul italian, in varsta de 46 de ani, se bucura de un succes uriaș in Peninsula, iar acum va urca și pe scena festivalului de la Brasov. Madalina Ghenea si Gabriel Garko au prezentat impreuna si Festivalul…

- Turneul "Toti K1 Pentru Romania ndash; Unirea, Visul Unei Natiuni" va avea loc in Piata Ovidiu, in cadrul actiunilor dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, printr un spectacol care beneficiaza de un concept unic in care muzica se imbina cu teatrul si artele vizuale, potrivit organizatorilor.Spectacolul…

- Pe o scena finantata de municipalitate va fi sustinut un concert de muzica populara romaneasca („La frati nu se pun hotare"), iar organizatorii spun ca biletul de intrare este ia. Printre artistii care vor sustine recitaluri se numara Ion Paladi, Mioara Velicu, Niculina Stoican, Nicusor Iordan, Lidia…

- Ce rochii a imbracat Iuliana Tudor in sezonul 2 “Vedeta populara”. Iuliana Tudor si echipa ei au colindat toata tara si au ales cei mai buni 45 de concurenti. De-a lungul celor noua editii, cate un concurent, castigatorul fiecarei etape, s-a calificat in semifinala. Pe 10 iunie, doar cinci dintre ei…