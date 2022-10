Ultima reprezentație a show-ului Remix ID, un spectacol special de muzica, dans și proiecții video, realizat de asociația META Spațiu in cadrul programului Timișoara 2023, va avea loc joi, 20 octombrie, incepand cu ora 19:00, la cinema Victoria. De sute de ani, in zona Timișului și a Banatului traiesc in buna ințelegere, alaturi de romani, […] Articolul Ultima reprezentație a Remix ID, spectacolul inspirat de comunitațile etnice din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .