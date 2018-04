Ultima poza cu Avicii! Alcoolul pare sa fie cauza mortii!

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri, scrie news.ro. „Anuntam cu profunda tristete pierderea…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. Conform anumitor surse, Avicii a murit din cauza pancreatitei,…

- Unul dintre cei mai faimosi DJ din intreaga lume, Avicii, a murit la varsta de 28 de ani! Cauza mortii este deocamdata neclara.Pe numele sau real Tim Bergling, suedezul a decedat in Muscat, Oman. Reprezentantii DJ-ului, preluati de TMZ, au confirmat tragedia.

- Prince a murit pe 21 aprilie 2016, la varsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, potrivit raportului initial al autoritatilor din Minneapolis. Noul raport - care este unul confidential - arata ca, la momentul mortii, nivelul de fentanil din sangele lui Prince era…

- Procurorul Republicii din Udine a anuntat, luni, deschiderea unei informari judiciare dupa decesul fotbalistului italian Davide Astori, pentru care se asteapta rezultatul autopsiei ce va fi efectuata in cursul zilei.

- Cauza mortii actritei Emma Chambers, care s-a stins din viața la varsta de 53 de ani. Actrița britanica suferea de astm. Emma Chambers, in varsta de 53 de ani, suferea de astm si dezvoltase o serie de alergii fata de numeroase animale. Producatorul care se ocupa de aparitiile Emmei Chambers a facut…

- Un sofer român de TIR a încetat din viata în Italia, fiind gasit fara suflare de un coleg. Soferul ajunsese într-o comuna din Italia, descarcase marfa, urmând ca apoi sa se odihneasca asa cum obliga meseria pe care o practica. Dupa…