- Este doliu in showbiz. Petruța Gheorghe, soția lui Andrei Gheorghe, a murit. La nici doi ani de la moartea lui Andrei Gheorghe, s-a stins și soția lui. Anunțul a fost facut de Oana Cuzino, pe rețelele de socializare.

- Lux si bogatie! Asta traiesc cei din familia Clejanilor in America! Au ajuns in casa unei milionarese din Romania, iar Viorica a filmat fiecare coltisor al vilei somptuoase pe care o detine femeia.

- „Mi-am asumat in cele din urma chiar și renunțarea la libertate, de dragul tau!”! „La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat…

- Salvare contra cronometru in Pitești. Un barbat care se afla intr-o benzinarie s-a prabușit brusc la pamant. Cel care i-a sarit imediat in ajutor a fost un polițist care se afla intamplator in zona. Sotia victimei era in stare de soc si nu stia ce sa faca.

- Horia Brenciu are o familie extraordinar de frumoasa alaturi de soția sa, Alice Dumitrescu, și cei patru copii. Binecunoscutul artist a fost intrebat, intr-un interviu pentru life.ro, despre povestea de dragoste dintre el și partenera sa de viața, Alice Dumitrescu. "Mi-a fost producator de 3 ori, la…

- "Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru…

- Alexandru Cumpanașu a decis sa vorbeasca despre Simona, soția lui. ”UN PRESEDINTE TANAR PENTRU UN VIITOR NOU SI SIGUR! Dragi romani, candidez pentru funcția de Președinte al Romaniei pentru ca am atat VIZIUNEA, MOTIVAȚIA, ENERGIA și TINEREȚEA necesara, cat și COMPETENȚA constituționala solicitata.…