Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau a declarat joi, la Realitatea PLUS, ca PSD are o „problema” pe care trebuie sa o rezolve in Voluntari, acolo unde a funcționat unul din azilele groazei.Liberalul a afirmat ca primarul Florentin Pandele, soțul ministrului Familiei, Gabriela Firea, este „un fel…

- Deputatul USR, Danie Blaga a anunțat ca formațiunea sa politica strange semnaturi pentru demisia/demiterea Gabrielei Firea, in legatura cu dezvaluirile despre relele tratamente la care erau supuși batranii in azilurile din Voluntari. USR considera ca Gabriela Firea nu putea fi complet straina de ceea…

- Mobilizare pe retelele de socializare, pentru organizarea unui miting in Piata Victoriei. Protestatarii vor cere demisii din partea ministrilor Muncii si Familiei in urma scandalului privind batranii maltratati in centrele din Voluntari.Conform anuntului, protestul este programat sambata, de la ora…

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu susține ca scandalul „azilelor groazei” este un atac „clar” spre ministrul Familiei, Gabriela Firea. El adauga ca nu crede ca ministrul Muncii, Marius Budai ar trebui sa aiba o problema in acest moment, potrivit News.ro.

- Primarul Pandele din Voluntari, soțul ministrului Gabriela Firea, a postat pe internet un mesaj dur la adresa purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu. In textul pe care l-a postat pe facebook, edilul din Voluntari, Florentin Pandele, nu menționeaza numele lui Banescu,…

- Corina Crețu, cunoscuta politiciana și fosta comisar european, a reacționat vehement la declarațiile recente ale Gabrielei Firea și a dezvaluit detalii șocante despre condițiile din azilurile groazei din Romania. Criticand afirmațiile lui Firea, Crețu a pledat pentru o abordare umana și responsabila…

- In randul social-democraților se discuta despre retragerea sprijinului pentru ministrul Familiei, Gabriela Firea, in contextul scandalului privind azilele groazei din Voluntari, au declarat surse politice pentru Știrile ProTV. Orașul este condus de soțul Gabrielei Firea, primarul Florentin Pandele,…