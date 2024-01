Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air, revenit cu cu surle și trambițe pe Aeroportul Internațional Chișinau acum doua saptamani, a anunțat ca-și anuleaza toate zborurilor incepand cu 15 ianuarie 2024. Conform reprezentanților Autoritații Aeronautice Civile (AAC) motivul ar avea legatura cu modificarea…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinau, Falk Lange. „Președinta i-a mulțumit șefului misiunii ca, de aproape trei decenii, instituția este un partener solid in procesul de reformare și democratizare a țarii noastre și a apreciat sprijinul oferit…

- Greii muzicii romanești vin in Moldova, ca sa-și filmeze clipurile pentru piese. Dezvaluirile au fost facute de regizorul Roman Burlaca, in cadrul podcastului „Raport” cu Nicolae Chicu. Potrivit acestuia, la Chișinau au fost și Andra, Delia, Smiley, dar și alți artiști, scrie SHOK.md. „Noi am reușit…

- La 21 octombrie, operatorul de zboruri anunța despre suspendarea zborurilor catre și dinspre Israel. „Cu responsabilitatea noastra pentru siguranța dumneavoastra, vrem sa va informam ca, din motive de siguranța, toate zborurile HiSky din și spre Tel Aviv sint sistate temporar. Ne cerem scuze pentru…

- Compania aeriana low cost Wizz Air a anuntat duminica seara ca anuleaza toate zborurile spre si dinspre Tel Aviv. Motivul este conflictul deschis dintre Israel și Hamas. „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz…

