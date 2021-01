Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari care il sustin pe Trump au patruns in cladirea Capitoliului de la Washington in ziua in care este validata alegerea lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA, scrie BBC.

- UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.Violențele, incitate de Trump, au loc in timp ce Congresul s-a intrunit pentru a valida victoria lui Biden, in condițiile in care nici majoritatea republicana nu mai are intenția…

- Intr-un discurs tipic, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate niciodata.…

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- La data de 03 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Chiojdeni au fost sesizați de o femeie din localitate, despre faptul ca fiul sau minor, in varsta de 16 ani, ar fi plecat de la domiciliu in noaptea de 01/02 noiembrie a.c. și nu a mai revenit. Din verificarile efectuate de polițiști,…

- Inca o persoana ranita dupa ce s-a rasturnat cu tractorul. Pompierii au intervenit prompt. Apelul telefonic, care anunța ca, in localitatea Viișoara, un barbat s-a raturnat cu tractorul, a fost primit la numarul de urgența 112, in aceasta dimineața, in jurul orei 08:30. In cel mai scurt timp, spre…