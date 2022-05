ULTIMA ORĂ! VIDEO! Scandal la Ambulanța Vrancea. Yale blocate cu lipici și bețe de chibrit Scandal la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea. Liderul Sindicatului Liber Ambulanța Vrancea, Ionuț Balan, a fost surprins de camerele de supraveghere ale instituției in timp ce bloca accesul in instituție, dar și ușa de la biroul managerului general. Cel mai probabil, el a recurs la acest gest pentru a nu fi posibil accesul fostului […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Scandal la Ambulanța Vrancea. Yale blocate cu lipici și bețe de chibrit apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT si ofiteri de la DCCO – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au efectuat, miercuri, sapte perchezitii domiciliare in judetele Gorj si Hunedoara, pentru destructurarea unei grupari de romani care administra pagini de internet criptate, unde se lansau comenzi pentru asasinate…

- Satenii din Naruja au umplut, ieri, Caminul Cultural din comuna unde a avut loc Adunarea generala extraordinara a Obștii. Au fost prezenți peste doua suta de sateni, care i-au cerut socoteala președintelui Toader Popescu pentru situația in care se afla obștea din Naruja. La ședința organizata la Caminul…

- Scandal la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud. Un elev in varsta de 17 ani l-a lovit azi pe directorul general al colegiului, profesorul Marian Mitrofan. Incidentul a avut loc in incinta unitații școlare, elevul in cauza lovindu-l cu piciorul in spate pe directorul Mitrofan. Același elev a lovit…

- Focșanenii s-au panicat dupa ce prețul carburanților a urcat constant in ultimele zile, in Vestul țarii benzina și motorina ajungand sa depașeasca 11 lei litrul, conform unor informații care circula pe internet. „Bulevardul București e blocat pe ambele sensuri. Așa e peste tot in oraș. Am trecut pe…

- Furnizorii de retea si/sau servicii de comunicatii electronice accesibile publicului, sint obligați sa blocheze accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut online care promoveaza informații false și care afecteaza securitatea naționala, identificate de Serviciul de Informații…

- O mașina s-a rasturnat pe marginea carosabilului dupa ce a facut accident, pe Valea Ghinzii din municipiul Bistrița, in aceasta seara. Primii ajunși la fața locului au fost cei de la Serviciul de Ambulanța Județean și au oferit sprijin medical imediat victimelor implicate in accident. Din informațiile…