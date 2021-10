O persoana a murit și mai multe au fost ranite dupa ce o telecabina s-a prabușit duminica în zona muntoasa din nordul Cehiei. relateaza mass-media locala, potrivit Reuters.

Persoanele dintr-o alta telecabina au au fost evacuate, spune serviciul de salvare.



Cable car in #Liberec, #CzechRepublic to Jested Tower crashed. Several people reportedly injured. No official statement yet. https://t.co/GbiG8xJzwD

