- Ies la iveala noi informații despre tragicul accident aviatic ce a avut loc astazi in Giurgiu, intre localitațile Letca Noua și Letca Veche. Doua persoane au murit, iar din primele informații se pare ca pilotul era chiar prorietarul aerodromului din Letca Noua, iar cealalta victima era o tanara caruia…

- Timp de trei saptamani, 15 elevi de la Liceul Tehnologic ,,Al. I. Cuza‟ din Panciu au beneficiat de un stagiu de practica in Portugalia prin intermediul unui proiect Erasmus +. Pe langa imbunatațirea competențelor personale și profesionale, elevii au vizitat cateva obiective culturale și au incercat…

- Pentru al doilea an consecutiv, echipa Liceului Teoretic „Ioan Slavici” din Panciu, formata din Oana Trofin, Ioana Piciorlung, Delia Ulian, Xenia Benim și Ștefania Bica, și coordonata de profesorul de biologie Constantin Ioan Garleanu, se intoarce cu un premiu de la Etapa Naționala a concursului „Sanitarii…

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatului i-a fost acordat primul ajutor și apoi a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Și-a dedicat mare parte din copilarie studiului, iar in prezent se bucura de unul dintre cele mai bune rezultate de pana acum: media 10 la Evaluarea Naționala din acest an. Gabriela-Iuliana Andrei, absolventa a Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” Panciu, este un exemplu de modestie. Nascuta și crescuta…

- Timp de trei saptamani, in perioada 28.05–18.06.2022, cațiva elevi de clasa a XI-a de la specializarea Tehnician in gastronomie, și a XI-a profesionala, Calificare bucatar (chelner), vanzator in unitațile de alimentație publica, din cadrul Liceului Tehnologic „Al.I. Cuza” Panciu au facut practica in…

- Șefa promoției 2018-2022 de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici‟ Panciu este Diana Cristina Țarlea care, in cei patru ani de liceu, a obținut media 9,98. Tanara se mandrește cu faptul ca reușit sa-și mențina statutul de șefa de promoție pe care l-a avut și in gimnaziu, spunand ca i-a placut intotdeauna…