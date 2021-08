Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 16 și 17 august; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura, canicula și disconfort termic accentuat; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic accentuat Interval de valabilitate: 16 […] Articolul ULTIMA ORA! Un nou val persistent de canicula, in Vrancea și in aproape toata țara. HARTA zonelor afectate apare prima data in Monitorul de Vrancea .