- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 07.10. – 11.10.2020 , ordinea si siguranta publica la Bazinul de Inot și Polo Focșani , la meciurile de polo disputate in cadrul Turneului de Polo din Campionatul Național de Seniori ediția 2020 – 2021. Chiar daca meciul de polo se va…

- Jandarmii montani vor fi prezenți sambata, 3 octombrie a.c., in intervalul orar 11.00 – 17.00, la obiectivul turistic Peștera Ialomiței din Munții Bucegi, cu ocazia desfașurarii unui concert de jazz The post Jandarmii montani asigura liniștea și ordinea publica la “Jazz Cave Festival” de la Peștera…

- MISIUNI PENTRU SIGURANȚA PROCESULUI ELECTORAL Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din 27 septembrie au luat toate masurile, potrivit competenței, pentru asigurarea unui climat de liniste si…

- In acest an școlar, mai mult ca niciodata, colaborarea dintre instituțiile de invațamant preuniversitar și instituțiile competente in asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice, trebuie sa iși faca simțita prezența. Cu acest prilej, ținem sa reamintim preocuparea constanta a Inspectoratului…

- In perioada 04.09. – 06.09.2020 in zona Stanii Hauleșteni din Munții Vrancei s-au desfașurat activitați de pregatire in domeniul montan. La acestea au participat jandarmi din cadrul structurilor montane din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Activitațile organizate au vizat : – verificarea…

- Jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti vor fi prezenti, duminica si luni, la mai multe evenimente care vor fi organizate in spatiul public si la care sunt asteptate multe persoane, pentru a asigura masurile de ordine publica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…

- In fiecare an, inceputul lunii august aduce bucurie și emoție pentru jandarmii vranceni ce și-au indeplinit stagiul minim in grad, prin inmanarea noilor epoleți, la care se adauga o noua tresa. In cadrul unei festivitați desfașurata astazi la Mausoleul Eroilor din Maraști , ofiteri si subofiteri au…

