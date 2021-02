Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 20 februarie – 21 februarie a.c. , ordinea si siguranta publica la Sala Polivalenta din Focșani , la meciurile de futsal disputate in cadrul Turneului Cupei Romaniei la Futsal . Chiar daca meciurile de futsal se vor desfasura fara spectatori,…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea va asigura in perioada 20 februarie – 21 februarie a.c. , ordinea si siguranta publica la Sala Polivalenta din Focșani , la meciurile de futsal disputate in cadrul Turneului Cupei Romaniei la Futsal . Chiar daca meciurile de futsal se vor desfasura fara spectatori,…

- Vor juca in zilele de 20 și 21 februarie Autobergamo Deva, ACS KSE Targu Secuiesc, Kereszthegy Remetea și Sportul Cioraști Sportul Cioraști a devenit unul dintre punctele de reper ale futsalului din țara noastra, la cateva luni de la inființare. Dupa ce a caștigat seria Est a Campionatului…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins-o pe jucatoarea poloneza Iga Swiatek in optimi, in trei seturi: 3-6, 6-1, 6-4. Dupa un prim set disputat, poloneza s-a impus in cele din urma cu 6-3, dupa ce a caștigat un game pe serviciul Simonei.…

- In urma fenomenelor meteo severe din aceasta seara, drumul național DN 2D a fost afectat de arborii doborați de vantul puternic, in zona intrarii in localitatea Tulnici. Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Lepșa și lucratorii SVSU Tulnici au intervenit pentru deblocarea drumului…

- Baschetul masculin de prima liga a incheiat anul 2020 pe teren, cu turneele din 29 și 30 decembrie, tot baschetul il incepe și pe 2021, tot pe teren, cu turneele din 6 și 7 ianuarie. CSM Focșani 2007 va evolua in Sala Polivalenta din Craiova impreuna cu CSM VSKC Miecurea Ciuc, Dinamo București și SCMU…

- Patru sute de familii din Focșani vor primi pachete cu produse alimentare in perioada Sarbatorilor de Iarna din partea Primariei. Proiectul a fost votat, ieri, in ședința ordinara a Consiliului Local dupa indelungi discuții in plen asupra valorii acestor pachete. Pachetele, care vor fi oferite in perioada…