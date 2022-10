ULTIMA ORĂ! Șeful secției de poliție Nănești a murit la numai 49 de ani Dumnezeu i-a incredințat o noua misiune… Copleșiți de fulgeratoarea veste, ne luam ramas bun de la colegul nostru, comisar de poliție Șerban Tomița. Din nefericire, la doar 49 de ani, in cursul serii trecute, inima lui a refuzat sa mai bata. Șef al Secției 6 Poliție Rurala Nanești din anul 2016, a fost un polițist […] Articolul ULTIMA ORA! Șeful secției de poliție Nanești a murit la numai 49 de ani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

