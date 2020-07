ULTIMA ORĂ Șeful ISU Neamț a fost găsit MORT Generalul de brigada Ioan Nițica, inspectorul șef al ISU Neamț a murit, vineri seara, din cauza unei boli incurabile. “Incepand din aceasta seara, comandantul nostru, generalul de brigada Ioan Nițica va veghea activitațile salvatorilor nemțeni din cer", a fost anunțulISU Neamț. La inceputul acestui an, in ședința de bilanț, i s-a facut rau. Pe 30 ianuarie 2020, a fost transferat la secția de Antestezie Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența din Iași, iar in urma investigațiilor s-a constatat ca avea leucemie. Citește și: Cozmin Gușa: Iohannis este destabilizat! N-ar mai avea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

