- Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, iar incepand de luni atribuțiile sale vor fi preluate de Tomita Murgoci, secretar general al instituției. Laurentiu Tent a fost revocat din functia de presedinte al Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit…

- Dupa data de 15 mai, cand se incheie starea de urgenta, nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut declaratii de presa dupa o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat…

- Incepand de luni, activitatea de revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate a fost suspendata. Masura a fost luata la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) in scopul prevenirii raspandirii noului COVID-19. Reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea dau asigurari ca aceasta…

- ■ comisarul sef Paul Tablan a contestat in instanta ordinul prin care a fost demis de la comanda IPJ Neamt ■ primul termen a fost stabilit saptamina viitoare ■ ofiterul se lupta in instanta cu Ministerul Afacerilor Interne, ORNISS, Politia Romana dar si cu Politia Neamt ■ inainte de a fi demis, comisarului…

- PSDPSD decide, in sedinta CExN de luni, strategia in privinta votului de investitura a Guvernului Orban 2 si data Congresului Extraordinar in care se va alege o noua conducere. In privinta crizei politice provocate de motiunea de cenzura care a demis Cabinetul Orban 1, presedintele interimar al partidului,…

- Guvernul condus de Ludovic Orban a picat in Parlament, ca urmare a moțiunii de cenzura introduse de PSD și UDMR, dar susținuta de Pro Romania și o parte din ALDE. Conform numaratorii votul a fost: 261 pentru. Potrivit procedurii parlamentare, o motiune de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime…