- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a afirmat, miercuri seara, ca, cel mai probabil, vaccinul de la AstraZeneca va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. In aceasta luna, Romania ar trebui sa primeasca 800.000 de doze din vaccinul Astra Zeneca.…

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania.

- Aproape 138.000 de persoane au primit ambele doze de ser Pfizer-BioNTech Foto: Arhiva/ facebook.com/Spitalul.Universitar.Urgenta.Militar.Central Pâna acum, în România au fost vaccinate împotriva COVID-19 peste 610.000 de persoane, dintre care aproape 138.500 au…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Victoria ca in aceasta saptamana va fi luata decizia privind grupa de varsta pentru care va fi administrat vaccinul AstraZeneca in Romania. De asemenea, președintele CNCAV…

- Noi fișe de raportare a reacțiilor adverse suspectate post-imunizare la vaccinurile impotriva COVID-19 sunt puse la dispoziție de Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania,...

- Autoritatile au anuntat cum pot pacientii sa semnaleze reactiile adverse la vaccinul impotriva COVID-19, la doar o zi de la debutul campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus. „Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) pune la dispoziția pacienților…

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania cer urgent actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite. Reprezentanții Organizației atrag atentia asupra faptului ca pacienții cu afecțiuni cronice sunt printre cei mai vulnerabili in contextul pandemiei de COVID-19,…